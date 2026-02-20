猫が宝物をくわえて、コタツの中に溜め込む様子が、SNSで話題となっている。

【映像】宝物をコタツに持っていく様子（実際の映像）

猫のランちゃん（2歳）がヒラヒラしたモノをくわえて向かった先はコタツの中。飼い主（@Js4zeKqmJxbnVBS）の投稿には「ダイジな宝物を せっせとコタツの中へ貯めこんでいるランちゃん」とのこと。ランちゃんにとっての“ダイジな宝物”とは「ポリ袋」だ。

別の日も飼い主が買い物から帰って来るとマイバッグからポリ袋だけを 器用に取り出し、脇目も振らずコタツに一直線。一緒に住む猫のチャコちゃん（4歳）も「なにごと！？」と驚いた様子で道を開けている。

なぜそんなにポリ袋が好きなのか、飼い主によると、「カサカサという音と感触が気に入っているんだと思う」「あと、くわえて運びやすいからかも？」とのことだ。ちなみに、コタツの中はポリ袋だけでなくランちゃんの“ダイジ”なぬいぐるみなども貯めているそうだ。

この動画を見た人からは「ちゃんと出入り口があるのが良い」「コレクター？マニア？オタク？？なのかなあ」「可愛いね〜」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）