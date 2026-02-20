高市首相は20日午後、予算案に盛り込まれた政策課題を説明する「施政方針演説」を行います。衆議院選挙での大勝を受け「高市カラー」をどう盛り込むのでしょうか。

首相官邸前から中継です。

選挙での大勝と高い支持率を背景に、高市首相は演説で強い経済、強い外交安保政策の実現を訴える見通しです。

演説では“食料品の消費税率2年間ゼロ”の実現への道筋を示します。

経済政策では、「危機管理投資」や「成長投資」について、予算を通常とは別枠で、多年度で管理する仕組みの導入を表明する見通しです。

また、外交方針である「自由で開かれたインド太平洋」戦略を進化させる方針を打ち出す見通しです。

そして、これらの政策を進める推進力となるのは、高い支持率です。

NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回から6ポイント上げて73パーセントでした。

ある現役閣僚は「期待に応えていくしかない」としています。

また、自民党の支持率は43パーセント、野党のトップはチームみらいで6パーセント、中道改革連合と国民民主党は5パーセントでした。

自民党の支持率回復について、ある自民党議員は「高市人気が続いているというか、さらに強まった感じだ」と話しています。

政府は20日、一般会計の総額が122兆円となる来年度予算案を国会に提出しました。高市首相は予算の年度内成立を目指していますが、丁寧な審議を求める野党との攻防も焦点となります。