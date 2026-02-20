「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が20日、東京・渋谷区の宮下公園多目的運動施設で行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）オフィシャルストアのオープニングイベントに出席した。

アイドル界きっての野球好きである牧野は、日本ハムの大ファン。今大会の注目選手に伊藤大海と北山亘基を挙げ「ファイターズから代表の2人を一番応援したいなと思っています」と笑顔を見せた。

日本以外の注目選手はもちろん、大好きなヤンキース・ジャッジ。「アイラブジャッジ。本当にジャッジ大好き。もう日本と戦ったらどっちを応援したらいいか…」と好き故に迷っているようで、お笑いコンビ「バッテリィズ」の寺家から「伊藤大海とジャッジが来たらどっちを応援する？」と問われると「ジャッジですね！迷いますけど」と即答。周囲を驚かせつつ「やっぱりキャプテンなので応援したい」と力を込めた。大会の期待度についても、「99％！」とジャッジの背番号にちなんでバットを構えるポーズつきで回答し、会場を盛り上げた。

今大会に向けた応援コメントを求められると、グループの代表曲「LOVEマシーン」のサビを踊りながらノリノリで披露。「LOVEマシーン」のセリフを「LOVE侍ジャパン」に替え、「世界がうらやむ侍ジャパン」とエールを送っていた。