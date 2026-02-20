ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、各地で競技が行われた。

１９日のフィギュアスケート女子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークし、合計２２４・９０点で前回北京大会の銅メダルに続く銀に輝いた。ＳＰ１位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１４０・４５点にとどまり、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。昨年の世界選手権女王でＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）が優勝した。

最終滑走の重圧も無縁

中井は表彰台に跳び乗り、ぴょんぴょんと跳ねて喜びを表現した。得意のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めて、初の大舞台で銅メダルを獲得。「五輪は思った以上に楽しく、キラキラしている舞台だった」と笑顔がはじけた。

３回転のルッツ―トウループの連続ジャンプは二つ目が跳びきれず、後半のジャンプが回転不足になるなどミスが出た。それでも崩れることなく滑りきり、約４分間の演技を「すごく楽しかった」と振り返った。

シニア本格デビューのシーズンで五輪の表彰台。ただ、ここまで順風満帆だったわけではない。２０２３〜２４年シーズンは腰のけがに苦しみ、満足な練習ができず不振に陥った。それでも、指導する中庭健介コーチは「今思えば重要な場面だった」という。練習の虫だった中井は、継続的にトリプルアクセルを跳ぶことが大きな負荷になると痛感し、体調を整え、そして休むことの大切さも知った。

前日にしっかり休養を取り、この日は「緊張はゼロで、いつも通りの自分、感覚でいけた」。大きな重圧がかかる最終滑走でも力を存分に発揮し、「けがとかあったけど、道のりは無駄じゃなかったと思う」と胸を張った。（岡田浩幸）