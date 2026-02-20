「THE TIME,」生放送中に出演者号泣 中継時に放った麒麟・川島明の“粋”な一言が話題「頭の回転速すぎる」「さすが」
【モデルプレス＝2026/02/20】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が2月20日、「THE TIME,」（TBS系／毎週月曜〜金曜あさ5時〜）に生出演。涙を流し、麒麟の川島明から声をかけられる場面があった。
【写真】生放送中に突然号泣「無理無理」とツッコまれた38歳元五輪選手
同日（現地時間2月19日）、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織選手が銀メダル、中井亜美選手が銅メダルを獲得。千葉百音選手は4位に輝いた。この日の番組内では、この試合の様子が取り上げられていた。
そして番組終盤、視聴者からのリクエスト曲をピアノで生演奏するコーナー「けさの一曲」にて、坂本選手がシングルショートプログラム（SP）の曲として使用していたサラ・ブライトマン「Time To Say Goodbye」の演奏がスタート。すると、織田はハンカチで目元を抑えつつ涙を流した。
その後、織田は「ごめんなさい、本当に。よかったです」と口にしつつ、恒例である「ラヴィット！」（同局系／毎週月曜〜金曜あさ8時）との二元中継を実施。「このあとは『ラヴィット！』です！」と震える声で同番組のMC・川島にパスするも、川島は「無理無理無理！そっちでもうやってよ！」とツッコミ。続けて「1回楽屋帰って顔洗ってきてください。涙の理由も分かりますけども、このあと『ラヴィット！』観て笑ってください」とユーモア溢れる粋な返答をしていた。
この放送を受け、視聴者からは「川島さんさすが」「かっこいい」「頭の回転速すぎる」「泣いちゃう気持ちわかる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
