「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」有名子役の妹出演が話題「目元が似てる」「さすがの演技力」
【モデルプレス＝2026/02/20】俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（毎週木曜22時〜）の第7話が19日に放送された。有名子役の妹が出演し話題を呼んでいる。
【写真】玉木宏主演木10ドラマに出演した有名子役の妹
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公・天音が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる、保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
今回、深山リサーチの天音（玉木）と凛（岡崎紗絵）、深山（小手伸也）らのもとに、卓球金メダリストの大河内萌子（堀田 茜）と夫・広也（郄地優吾）の“離婚保険”に関する調査の依頼が舞い込んだ。
一方、深山は調査に加え元妻・江本しずく（原ふき子）が出張のあいだ、娘・みつ葉を事務所で預かることになった。そのみつ葉役で出演したのが、俳優の鈴木福の妹で子役の鈴木誉（すずき・ほま）。姉はタレントの鈴木夢、兄は子役の鈴木楽（すずき・たの）で、4きょうだい皆が芸能活動を行っている。
福の妹である誉の出演に視聴者からは「福くんの妹さんだったのか」「目元が似てる」「さすがの演技力」「どこかで見たことあると思った」「気づかなかった」「喋り方が一緒」「活躍しててすごいな〜」などの声が上がっている。
なお、楽も現在放送されている竹内涼真主演テレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）に出演中。主人公・飛奈淳一（竹内）の同級生・佐久間直人（渡辺大知）の幼少期を演じ、注目を集めている。（modelpress編集部）
◆玉木宏主演「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」
◆「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」有名子役の妹が出演
◆「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」鈴木福の妹・鈴木誉の出演に反響
