【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ】 6月 発売予定 価格：8,580円

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ」を6月に発売する。2月20日13時よりプレミアムバンダイなどで予約を開始する予定で、価格は8,580円。

本製品は、特撮「激走戦隊カーレンジャー」に登場する合体ロボ「RVロボ」を、同社の食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で商品化したもの。

SMP戦隊シリーズの特徴である広い可動域で劇中シーンのポーズを再現可能で、5台のレンジャービークルによる変形合体を再現している。

サイズ：H 約160mm × W 約90mm 素材：ABS、MABS 商品内容組み立て式プラキット一式シール取扱説明書ガム（ソーダ味）1個

(C)東映

