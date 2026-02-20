激走合体、RVロボ！ 「激走戦隊カーレンジャー」の合体ロボが食玩「SMP」シリーズで立体化。 6月発売予定5台のレンジャービークルによる変形合体を再現
【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ】 6月 発売予定 価格：8,580円
組み立て式プラキット一式
シール
取扱説明書
ガム（ソーダ味）1個
(C)東映
バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ」を6月に発売する。2月20日13時よりプレミアムバンダイなどで予約を開始する予定で、価格は8,580円。
本製品は、特撮「激走戦隊カーレンジャー」に登場する合体ロボ「RVロボ」を、同社の食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で商品化したもの。
SMP戦隊シリーズの特徴である広い可動域で劇中シーンのポーズを再現可能で、5台のレンジャービークルによる変形合体を再現している。
「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ」サイズ：H 約160mm × W 約90mm 素材：ABS、MABS 商品内容
※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。