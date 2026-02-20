この先2月21日(土)〜3月5日(木)は、全国的に平年より気温が高く、春の暖かさとなる日が多いでしょう。積雪の多い所では融雪災害に注意が必要です。関東から九州では花粉の飛散が急増するため、対策を。前線や低気圧の影響で、曇りや雨の日が多くなり、記録的な渇水となっている太平洋側では、恵みの雨となるでしょう。

23日(月・祝)は北海道を中心に荒天 連休明けは雨エリア拡大

2月21日(土)〜27日(金)の期間は、北日本から西日本にかけて前半は晴れますが、後半は雨の降る日が多くなりそうです。



3連休初日の21日(土)の日中は広く晴れて、行楽日和になるでしょう。22日(日)から23日(月・祝)は低気圧が発達しながら北海道の北を通過し、前線が本州付近を南下するでしょう。北海道では23日(月・祝)は雨や雪、風が強まり、荒れた天気となる恐れがあります。本州付近も22日(日)から23日(月・祝)朝にかけては所々で雨が降るでしょう。沿岸部を中心に風も強まりそうです。



24日(火)〜27日(金)は前線の影響を受けるでしょう。24日(火)は九州から東海で、25日(水)は関東や東北で雨が降る見込みです。26日(木)から27日(金)も西日本を中心に雨が降りやすいでしょう。

2月21日(土)〜27日(金) 全国的に春の暖かさ 融雪災害や花粉に注意

2月21日(土)〜27日(金)の期間は、春の暖かさを感じる日が多くなります。特に3連休の最高気温は4月並みの所が多く、5月並みになる所もあるでしょう。札幌市では21日(土)は10℃近くまで上がりそうです。22日(日)は大阪市や福岡市では20℃以上と上着がいらないくらいの気温となるでしょう。23日(月・祝)は東京都心で22℃と5月上旬並みとなりそうです。24日(火)〜26日(木)は曇りや雨となりますが、気温は大きく下がらず、雨でも厳しい寒さはない見込みです。



気温の上昇で、積雪が多く残る所では雪解けが進みます。雪崩や屋根からの落雪、道路の冠水など融雪災害に注意が必要です。関東から九州ではスギ花粉の飛散が本格化するでしょう。東京など「非常に多い」飛散となる所もありそうです。花粉症の方は万全な対策をしてください。

2月28日(土)〜3月5日(木) 本州付近も雨の日が多い

2月28日(土)〜3月5日(木)の期間は、全国的にすっきりしない天気の日が多いでしょう。北海道では、雲が多く、3日(火)は雪が降りそうです。東北から九州では雨の降る日が多くなるでしょう。記録的な渇水となっている太平洋側では、恵みの雨となりそうです。



最高気温は、関東から九州では15℃前後の日が多くなるでしょう。ただ、5日(水)頃は東京都心で12℃と寒の戻りとなりそうです。