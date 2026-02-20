最高に楽しいV10ワゴン！ 3万3000ポンドでBMW『M5ツーリング』購入 6歳で憧れた「夢のクルマ」が現実に
子供の頃に憧れた高性能車
英国に住むジョージ・フラワーデイさんがBMW『M5』へ愛着を抱くようになったきっかけは、幼少期に父親が所有していたE39世代の523iだ。
【画像】V10ガソリンエンジンが吼えるハイパフォーマンスモデル【E60/E61世代のBMW M5を詳しく見る】 全23枚
「1998年にM5バージョンが発売された時、僕は確か6歳だったと思いますが、パンフレットを手に入れて学校に持って行き、友達に見せたんです。ところが驚いたことに、誰も興味を示しませんでした」と彼は語る。
ジョージ・フラワーデイさんが父親と共有するBMW M5ツーリング（E61） AUTOCAR
「それから数年後の2004年、E60型M5が登場した時、トップギアでジェレミー・クラークソンのレビューを見ました。僕はなぜか、良いクルマであってほしいと強く願っていました」
「クラークソンらしく、まずカーナビなどの機能を批判し始めましたが、レビューの途中で『ボタン1つですべて修正できる』と認め、『新型M5は究極のドライビングマシンになる』と言ったんです」
そのレビューが決め手となった。12歳のジョージさんは、いつかE60 M5を手に入れると心に決めたのだ。
不安もあるけど「V10は最高」
「その後何年も夢を追い続け、やがて父を説得して探すのを手伝ってもらいました」
「つい最近、ようやく理想の1台を見つけ出し、父にその広告を見せました。買ってくれることを願ってね。そうしたら、父は本当に買ってしまったんです！」
ジョージ・フラワーデイさんが父親と共有するBMW M5ツーリング（E61） AUTOCAR
ジョージさんが見つけた（そして父親が購入した）M5は、実用性の高いステーションワゴンタイプのE61型M5ツーリングだ。2007年登録で、インテルラゴスブルーの塗装はボンネットを除いて美しく、アルミホイールも磨き立てだった。
「走行距離はわずか10万8000kmで、ACL製コネクティングロッドベアリングは新品です。この世代のM5は、パワーと騒音、そしてロッドベアリングが有名ですね。E60やE61のM5ではよくあるトラブルで、修理費も高額なので、交換できて本当に良かった」
「整備記録は完璧なので、運が良ければ今後厄介なトラブルは起こらないはずです。そう願っていますよ。F1の影響を受けた自然吸気V10エンジンは最高に素晴らしいですから」
「エンジンはリマップされていて、ダイナモテストの結果、出力は565psでした。SMGオートマティック・トランスミッションは低速域で少々ぎこちないですが、最近クラッチとポンプを新品に交換しました。問題なければいいなと思っています」
父子で共有 イタリアへの旅行計画も
この車両は個人売買で3万3000ポンド（約690万円）で購入した。筆者が取材する1か月前のことで、まだ慣らし運転の段階だ。
「父のクルマですが、2人でシェアしているんです」とジョージさんは照れくさそうに言う。「父の普段使いはスバル・フォレスターです」
ジョージ・フラワーデイさんが父親と共有するBMW M5ツーリング（E61） AUTOCAR
ジョージさんはM5の運転席に座る順番を待たなければならない。幸い、その間も彼を楽しませてくれるクラシックカーが他にある。
「僕の最初のクルマはモーリス・マイナーのコンバーチブルで、今も所有しています。ミニ1275 GTもありますし、父はMGミジェットを所有しています。去年は2016年登録のロータス・エリーゼS3も買ったのですが、父は投資になると思っています」
今後のドライブ計画として、今年のイタリアGPを親子で観戦しに行く予定だ。
「数年前にBMW 330dで同じことをしました。F1と繋がりのあるエンジンを搭載したM5で実現できれば、夢が叶いますね！」とジョージさんは楽しそうに話した。