薬丸裕英、還暦を迎えたことを報告 50代最後は妻・石川秀美さんと2人で「豪華ディナー」 高級食材が並ぶ華やかな食卓を披露
タレントの薬丸裕英が19日、自身のブログを更新。「通過点の還暦です！」と題し、還暦を迎えたことを報告。妻で元アイドル・石川秀美さんと2人で過ごした50代最後の豪華ディナーも公開した。
【写真】「妻と二人で豪華ディナー」50代最後に妻と豪華ディナーを楽しむ薬丸裕英
薬丸は「還暦を迎えました。多くの方々に支えられ、ここまで歩んでこられたことに感謝いたします」とつづり、「『60』はただの数字と捉えて無理せず、サボらず、ほどほどに今まで通りのペースで頑張ります（笑）引き続きよろしくお願いします」と、自然体な意気込みをつづっている。
また、誕生日前日となる18日の投稿では「50代最後の日」として、妻と2人で「豪華ディナー」を楽しんだことを報告。食卓には「沖縄県のアグー豚のしゃぶしゃぶ」や「福井県の越前がに・せいこがに」といった高級食材が並び、夫婦で穏やかに節目を祝った様子を公開した。
【写真】「妻と二人で豪華ディナー」50代最後に妻と豪華ディナーを楽しむ薬丸裕英
薬丸は「還暦を迎えました。多くの方々に支えられ、ここまで歩んでこられたことに感謝いたします」とつづり、「『60』はただの数字と捉えて無理せず、サボらず、ほどほどに今まで通りのペースで頑張ります（笑）引き続きよろしくお願いします」と、自然体な意気込みをつづっている。
また、誕生日前日となる18日の投稿では「50代最後の日」として、妻と2人で「豪華ディナー」を楽しんだことを報告。食卓には「沖縄県のアグー豚のしゃぶしゃぶ」や「福井県の越前がに・せいこがに」といった高級食材が並び、夫婦で穏やかに節目を祝った様子を公開した。