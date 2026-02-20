『鬼滅の刃』センス抜群な絵柄！新たな特典配布で反響「いい表情だわ」「無事ゲット！」
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の来場御礼入場者特典第16弾「キャラクターデザイン・松島晃 描き下ろし 胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」が、本日2月20日から配布がスタートした。早くもゲットしたファンが、ネット上で感想をつぶやいている。
【画像】センス抜群な絵柄！配布された特典「胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」
この特典は、2月24日の誕生日を祝して描き下ろされた、胡蝶しのぶのスペシャルボードで、全国合計30万人限定で配布。発表された際、ネット上では「待っていましたぁ〜松島さん書き下ろしのしのぶさん カッコイイ」「これは絶対お迎えしなければ（使命）」「絵柄やばい！いい表情だわ」「待って、しのぶさん来ちゃうの！？！？こんなん絶対欲しいじゃん」「行くか21回目！」などの声が出ていた。
そして、ゲットしたファンより「貰えた〜」「特典のしのぶさん、絵柄よかった」「鬼滅8回目！しのぶさんの特典も無事ゲット！呼吸強化版楽しみー！」などの声があがっている。
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持していた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
【画像】センス抜群な絵柄！配布された特典「胡蝶しのぶ 誕生日記念ボード」
この特典は、2月24日の誕生日を祝して描き下ろされた、胡蝶しのぶのスペシャルボードで、全国合計30万人限定で配布。発表された際、ネット上では「待っていましたぁ〜松島さん書き下ろしのしのぶさん カッコイイ」「これは絶対お迎えしなければ（使命）」「絵柄やばい！いい表情だわ」「待って、しのぶさん来ちゃうの！？！？こんなん絶対欲しいじゃん」「行くか21回目！」などの声が出ていた。
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。現在の国内歴代興収は2位で、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開初日から上回る興収ペースを公開143日間まで維持していた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優