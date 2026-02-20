【UEFAヨーロッパリーグ】ディナモ・ザグレブ 1−3 ヘンク（日本時間2月20日／スタディオン・マクシミール）

【映像】伊東純也が「神トラップ」から急加速（リプレイあり）

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、攻撃を加速させる神トラップで左サイドを攻略。解説も絶賛するプレーにファンたちも歓喜している。

伊東は日本時間2月20日に開催されたUEFAヨーロッパリーグのディナモ・ザグレブ戦（ノックアウトフェーズ・プレーオフ第1レグ）に左ウイングとして先発出場。チームは序盤に2点をリードするなど優位に試合を進めた。

迎えた36分、左サイドバックのDFヨリス・カイェンベがハーフウェーライン付近からふわりと浮かせたパスを前線に供給。これに敵陣左サイドで反応した伊東は上手く相手の裏へと抜け出し、バウンドに合わせて右足アウトサイドでトラップ。自身の前方にボールを置いてそのまま縦に急加速し、グラウンダーのクロスを狙った。

ファンからも称賛の声

このボールは追いかけてきたDFモリス・ヴァリンチッチの足に当たって、決定機とはならず。それでも解説の兵藤慎剛氏は、「素晴らしいタッチですね。美しいです。今のファーストタッチはこれ以上ないタッチ」と絶賛。さらに、「足の速い選手はトラップの繊細さがなかったりしますが、本当に上手い。三笘（薫）選手にしても伊東選手にしてもここのタッチが上手いので、より速さが引き立ちますね」と舌を巻いた。

するとSNSのファンたちも、「伊東純也選手の巧みなボールタッチ」「さすがです」「純也のボールタッチが褒められておりニコニコ」「足元うまいよね〜〜」「素晴らしいタッチですね…美しいです…やっぱり実況解説両者を虜にしている伊東純也」とこのプレーを称えていた。

伊東は70分にMFイラ・ソルとの交代でベンチへ。ヘンクは3−1で勝利してプレーオフ第1レグで先勝し、2016-17シーズン以来となるラウンド16入りに王手をかけた（第2レグは日本時間2月27日）。また、伊東が怪我から復帰し、先発出場した6試合は5勝1分の無敗を継続している。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）

