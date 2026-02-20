ココス初の公式ファンブックが登場 グランドメニューを徹底解剖＆紙版にはお得な割引クーポンも
ファミリーレストラン「ココス」は、KADOKAWAより初の公式ファンブックとなる『COCO’S LOVE BOOK』を、全国の書店、コンビニエンスストア、Amazon、楽天ブックスなどで発売する（紙版：24日発売、税込1320円／電子版：3月3日発売、税込924円）。
【写真】ココスの魅力が盛りだくさん！最新トピックス
“ココロはずむココス”をテーマに専門店級の商品を手頃な価格で提供する同店は、すべての消費者が安全に、おいしく、そして手軽に食べられる商品を多彩なラインアップで提供している。今回発売する『COCO’S LOVE BOOK』では、長年愛され続ける看板メニュー『包み焼きハンバーグ』のおいしさのヒミツをはじめ、ドリンクバーの新たな楽しみ方、ファミレスの常識を超える同店のすごいトコ解説など、読むほどに同店が好きになるコンテンツを一冊に凝縮。ココスファンはもちろん、これまで同店をあまり知らなかった人も楽しめる一冊となっている。
紙版には、全国のココスで使える500円×6枚のお得な割引チケット付き。
■一部内容紹介
【スペシャルグラビア】
ココスの人気メニューの魅力を詰め込んだグラビア特集。包み焼きハンバーグやふわとろオムライス、魚介のスープパスタ、チョコパフェまで、多彩な商品を臨場感あふれるビジュアルで届ける。
【メニュー徹底解剖】
ココスで味わえるハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で一挙紹介。アンケートで分かったココスファンからの生の声もチェックできる。
【最新トピックス】
オリジナルキャラクター「ココッスくん」からアレルギー情報サイト「Ta:bel(ターベル)」、お得な公式アプリ「ココウェブ」まで、ココスの魅力的なサービスをまとめて紹介。知って得する最新トピックスが満載のページ。
【写真】ココスの魅力が盛りだくさん！最新トピックス
“ココロはずむココス”をテーマに専門店級の商品を手頃な価格で提供する同店は、すべての消費者が安全に、おいしく、そして手軽に食べられる商品を多彩なラインアップで提供している。今回発売する『COCO’S LOVE BOOK』では、長年愛され続ける看板メニュー『包み焼きハンバーグ』のおいしさのヒミツをはじめ、ドリンクバーの新たな楽しみ方、ファミレスの常識を超える同店のすごいトコ解説など、読むほどに同店が好きになるコンテンツを一冊に凝縮。ココスファンはもちろん、これまで同店をあまり知らなかった人も楽しめる一冊となっている。
■一部内容紹介
【スペシャルグラビア】
ココスの人気メニューの魅力を詰め込んだグラビア特集。包み焼きハンバーグやふわとろオムライス、魚介のスープパスタ、チョコパフェまで、多彩な商品を臨場感あふれるビジュアルで届ける。
【メニュー徹底解剖】
ココスで味わえるハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で一挙紹介。アンケートで分かったココスファンからの生の声もチェックできる。
【最新トピックス】
オリジナルキャラクター「ココッスくん」からアレルギー情報サイト「Ta:bel(ターベル)」、お得な公式アプリ「ココウェブ」まで、ココスの魅力的なサービスをまとめて紹介。知って得する最新トピックスが満載のページ。