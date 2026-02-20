「アクセル踏み込みガリガリ擦って前に」高級外車が3台巻き込む玉突き…被害者1人ケガもまさかの逃走　東京・港区

東京・港区で14日、高級外車が3台を巻き込む玉突き事故を起こし、そのまま逃走する事件が発生した。

ドライブレコーダーには、問題の車が不自然に停車した後に急加速し、ノーブレーキで前方の車に追突する様子が記録されていた。

不自然に停車後、急加速して玉突き

東京・港区で14日午前9時過ぎ、カメラが捉えたのは、乗用車が玉突き事故を起こす瞬間だ。

さらに、追突した車は逃走中だ。

事故直前の映像で、横の車線にいるのが事故を起こした高級外車。前が動いたにも関わらず不自然に止まったままの状態だ。

後ろを映した映像には、問題の車が発進した直後センターラインをはみ出し、急加速する様子が映っていた。

目撃者：

（真横に来た）0.5秒後くらいには、ほぼノーブレーキで前の車に突っ込んでた。

ケガ人が出るも放置してまさかの逃走

目撃者：

もう1回アクセル踏み込んで（車体を）ガリガリ擦る形でさらに前に進んでいるですよ。

事故を起こしたにも関わらず運転手が外に出てくる様子はなく、事故に巻き込まれた人が状況を確認する中、問題の車は間を縫うように進もうとする。

その後、この車は事故に巻き込まれた3台と並ぶように停車。車のボンネット部分が潰れているが、この後に逃走したとみられる。

この事故で1人がけが。警視庁が事故を起こした人物の行方を追っている。

（「イット！」2月19日放送より）