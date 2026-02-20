第2子誕生の有吉弘行、“お祝いショット”公開 ファンから祝福相次ぐ「愛を感じます」「イラストも良い」「大好きなお2人」 妻は元フリーアナウンサー・夏目三久さん
今月1日に第2子誕生を発表したお笑い芸人の有吉弘行（51）が20日、自身のインスタグラムを更新。“お祝いショット”を公開し、ファンから多くの祝福の声が届けられている。
【写真】「愛を感じます」有吉弘行が公開した第2子誕生の“お祝いショット”
有吉は2021年4月、元フリーアナウンサー・夏目三久さんとの結婚を発表。24年3月に第1子誕生を公表し、今月1日に放送されたJFN『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』では第2子誕生を明らかにした。
投稿では「いつも本当にありがとう 放送前に載せてすみません！ #有吉eeeee」とコメントし、自身がMCを務めるテレビ東京系『有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？』（毎週日曜 後10：00）の現場で祝福されたと思われる“お祝いショット”を公開。
くす玉に「祝 有吉さん第二子ご誕生!!」と書かれた垂れ幕が掲げられており、ピンクのガーランドやハート型の風船などで華やかにデコレーションされた空間から、番組からの愛あふれる祝福の雰囲気が伝わってくる。
この投稿にはファンからも、「おめでとうございます！」「垂れ幕のイラストに､愛を感じます」「イラストも良いですね」「心からおめでとうございます 大好きなお2人です!!」「放送が楽しみ！」など、祝福を中心に多くの温かい声が寄せられている。
