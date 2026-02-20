高市早苗首相＆石井苗子氏、キャスター経験者2人が“ほうれい線”巡りやり取り「ほっこりするね」「ガールズトークに和みました」と反響
俳優やキャスターとして活動していた日本維新の会の石井苗子参院議員が20日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。高市早苗首相とのやり取りを公開した。
【動画「ほっこりするね」】“ほうれい線”を巡ってやり取りした高市早苗首相
石井氏は維新の控室に入ってきた高市首相に対し、「苗ちゃん、早苗ちゃん」と歩み寄り、関節リウマチの症状がある高市首相の右手を心配した。
「ここが曲がっちゃったんですよ」と話した高市首相に、石井氏は「あぁ曲がっとるんやんか。かわいそうに。痛いの？まだ」と案じていた。
その後、控室を出た2人。石井氏が「（以前）言っていた口トレのやつ（グッズ）」を高市首相に手渡した。「口に入れたらほうれい線が取れる」といい、高市首相は「ケッケッケ」「お風呂の中で3分？口に挟んでいたらほうれい線なくなる？」と興味深そうに石井氏から使い方を聞いていた。
共にキャスター経験のある2人のやりとりに「ほっこりするね」「ガールズトークに和みました」などのコメントが寄せられている。
