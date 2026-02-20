Ｔｈｅ論点

忘年会に新年会、花見の後は暑気払い……。

職場の上司や同僚と良好な関係を築くために行われてきた飲み会が減っています。コロナ禍に加え、働き方や価値観の多様化が背景にありますが、一体感や団結力の向上に役立つとの意見も。「飲みニケーション」は必要と思いますか。

［Ａ論］愚痴や不満を言い合う場、業務の役に立たず

インターネット広告会社「ユニアド」（東京都渋谷区）は創業５年目の２０１９年、有志での集まりを除いて会社の飲み会行事を全面禁止しました。「仕事に必要ではなく、社員の負担軽減にもなる」。同社の中釜啓太社長（３９）は狙いをそう説明します。

中釜さんは２０歳代の頃、当時働いていた会社で、上司からの飲み会の誘いを断れなかったり、酒席でのマナーに欠けていないか気をもんだりした経験があります。若い社員に同じ思いをさせたくなくて、禁止を決めたそうです。

ユニアド社では普段から業務での連絡を密に取っており、社員同士のコミュニケーションは良好といいます。中釜さんは「飲み会が苦手な学生も入社を希望してもらえるし、誰もが働きやすい職場づくりができている」と話します。

不動産大手「オープンハウスグループ」（千代田区）も社内ルールで原則「飲み会禁止」を掲げます。広報担当者によると、戸建て住宅やマンションを売るのに日夜多忙な社員にとって「同僚との酒席は愚痴や不満を言い合う場になりがちで、業務の役に立たない」との考えからで、社員からは「時間やお金を自己成長のために使えるので良い」といった声が出ています。

コロナ禍では緊急事態宣言が出され、会社の飲み会は激減。収束後も以前の水準には戻っていません。東京商工リサーチが昨年１０月と１２月にそれぞれ国内約６２００社を対象にしたアンケート調査によると、年末年始に忘年会や新年会を「開催する」と回答した企業は５７％でコロナ禍前の１９年より２０ポイントも低いままです。

コロナ禍後に飲み会をやめた企業に理由を問うと、６７％が「必要性が高くない」とし、４１％は「参加に抵抗感を示す従業員が増えた」と答えました。飲み会の意義が薄れていることがわかります。

この春から就職する人の中には酒が苦手で、「飲み会に行けないと人間関係が築けず、出世に影響するかも……」と不安な人もいるでしょう。ただし、酒の強さと、その人が得られる収入について「関係ない」と主張する研究者もいます。

東京大の川口大司教授（経済学）のチームは日本、韓国、台湾で働く計３５００人の男性会社員らを対象に、酒が飲めるかどうかと、実際の収入や労働時間の関係を調べました。その結果、酒が飲めるからと言って収入が増えるわけではないとの結論に至りました。

川口さんは「酒は仕事上の必要性からではなく、自身の楽しみとして飲んでほしい」と広く呼びかけています。

［Ｂ論］懇親、一体感を高める…社内にバー飲料提供も

「管理職は積極的に部下との飲み会を設けるべきだ」。中小企業向けコンサルティング会社「武蔵野」（東京都小金井市）の小山昇社長（７７）はそう持論を語ります。

同社では、年間約３０００万円を社内懇親会、つまり飲み会の経費に割いています。日程は余裕を持って約１か月前に設定し、参加者には業務として「残業代」を支給。社員同士の絆が強くなり、おかげで中途退職者が減ったといいます。小山さんは「懇親会で上司と部下の心理的な距離が近づけば、職場の問題点も見えてくる」と強調します。

「深い人間関係を築くのが簡単で、得られるものは大きい」。飲み会への積極的な参加を勧めるのは、営業コンサルタントの菊原智明さん（５３）です。ハウスメーカーの営業マンだった２０〜３０歳代の頃、飲み会によく出たという菊原さんは、上司にメンタル面の悩みを聞いてもらったほか、普段は接点のない社員とも交流し、仕事のサポートを受けることができたそうです。

飲み会を通じて組織の一体感や団結力の向上を期待する考えは根強くあります。たとえば陸上自衛隊の駐屯地内には、隊員同士が酒を酌み交わせる施設「隊員クラブ」があります。厳しい任務や訓練を終えた後の憩いの場として定期的に懇親会が開かれています。

会社の飲み会と言えば、居酒屋で夜遅くまで上司に付き合うイメージがあるでしょう。今では、こんな「従来型」を敬遠する人も増えているようです。九州大学都市研究センターが２０歳以上の会社員７５００人を対象に「好ましい飲み会とは何か」を調べたところ、「参加・不参加の自由度が高い」が最も多く、男性は１２％、女性は１７％がそう回答。また、「開催時間が適切（早い・短いなど）」も３位に入り、男性は１０％、女性は１２％が挙げました。

こうした傾向に対応する動きも出ています。炭素材料メーカー「カーボンフライ」（東京都江東区）は２０２４年に社員用のバーカウンターを社内に設け、ソフトドリンクやアルコールを無料提供しています。同社広報は「移動時間がかからず、開催時間も自由。社員の満足度は高い」と説明します。

明治大の堀田秀吾教授（コミュニケーション論）は、飲み会について〈１〉素の自分を見せ、他人との関係が強固になる〈２〉コミュニケーション力が鍛えられる〈３〉職場の雰囲気や作業効率の向上につながる――と利点を挙げます。堀田さんは「飲み会は日本の企業文化では必要な要素で、各企業は存続に知恵を絞ってほしい」と話しています。

酒席 古来慣習に源流

日本企業の飲み会文化の原点は、どこにあるのでしょうか。

民俗学者の神崎宣武さん（８１）によると、古くは奈良時代に、神前に供えた酒を祭事の参加者らが酌み交わす文化が存在したとみられます。中世の武家社会では主従関係を結ぶ儀式として杯の受け渡しが行われ、戦国時代は陣営の結束力を高めるのに酒席が不可欠でした。神崎さんは「古来の慣習が、現在の飲み会にも引き継がれている」とみています。

「飲みニケーション」という言葉は、１９８０年代頃から注目を浴びました。ニッセイ基礎研究所の広瀬涼研究員は「当時は空前の好景気を背景に、仕事中心の価値観が強まり、飲み会は職場の結束を高める場として機能した」と話します。

最近は、日本人の酒離れが進んでいます。国税庁によると、成人１人当たりの年間酒類消費量は２０２３年度に７５．６リットルで、ピーク時の３０年前から３割も減少。厚生労働省の２３年の調査では、成人約５０００人のうち飲酒の習慣がない人が８割を占めています。

さらにタイパ（時間対効果）重視の若手社員を中心に飲み会を避け、上司側もハラスメントと言われないよう呼びかけを控える風潮もあります。

女性の社会進出、働き方の広がりもあり、飲み会が今後存続するとしても、多様化は避けられないでしょう。広瀬さんは「多くの社員の立場や意思を尊重し、共感を得て開催するスタイルが主流になる」と指摘します。（社会部 原大地、水野祥）

［情報的健康キーワード］情プラ法

ＳＮＳ上の誹謗（ひぼう）中傷や著作権侵害、著名人になりすました偽広告といった悪質な投稿に対し、大手ＳＮＳ事業者に迅速な対応を義務づけたのが「情報流通プラットフォーム対処法」（情プラ法）です。昨年４月に施行されました。

対象の事業者は、米グーグル、Ｘ（旧ツイッター）、フェイスブックを運営する米メタ、ＬＩＮＥヤフー、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）、ニコニコ動画を運営するドワンゴなど９社です。

事業者は、利用者らから権利侵害にあたる投稿の削除を求める申請を受けた場合、７日以内に削除の可否を判断して通知しなければなりません。日本語の申請窓口の設置や、日本の法律に詳しい調査専門員の設置も求められます。匿名の投稿で権利を侵害された被害者には、損害賠償請求を行うために事業者などに匿名投稿者の情報開示を求めることが認められています。