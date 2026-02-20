鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」の次々回第６話（３月１日）に巨大闇組織を率いるゴーシックスコーポレーション代表・合六亘（北村有起哉）の妻合六陽菜子が登場すると告知された。

２人の子供を持つ専業主婦で、夫の裏の仕事は知らない。早瀬儀堂（鈴木亮平）と対面し、事態を急展開させると予告されており、演じるのは吹石一恵。

２０１５年に福山雅治と結婚。１６年末に第１子誕生を公表。２０２４年にＴＢＳドラマ「アンチヒーロー」に出演し、９年ぶりとなる映画・ドラマ出演と話題になっていた。

鈴木亮平もＳＮＳで告知し、ネットでも話題に。「吹石一恵さんの登場、びっくりしました！合六の家族が出てくるなんて」「どんな展開になるのか楽しみ」「想定外」「福山雅治さんの奥様 吹石一恵さんが演じるとは…チョイ役なわけなく」「キャスティングが豪華すぎて震える」「相変わらずお綺麗ですね」「まさかすぎる」と反応する投稿が集まっている。

【第５話】本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬（鈴木亮平）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋（永瀬廉）。彼のもとを訪れた二人は、そこで“決して語られることのなかった過去”を知ることになる。