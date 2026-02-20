消費減税など改めて表明…高市首相が初の施政方針演説へ　新年度予算案の早期成立への協力呼びかける方針

高市首相は20日午後、国会で1年の政権運営の方針を示す施政方針演説に臨みます。

演説の焦点について、国会記者会館からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

官邸幹部によると、演説は高市首相自身がギリギリまで修正を続けたということで、消費税の減税などを進める考えを示す方針です。

20日朝、笑顔で官邸に入った高市首相はこの後、衆参両院の本会議で初めての施政方針演説を行います。

演説では「責任ある積極財政」を改めて掲げ、複数年度予算の活用などで投資の促進を図る考えを示すほか、飲食料品の消費税ゼロに向け、夏前の中間取りまとめを目指す意向を表明する見通しです。

また、衆議院解散の影響が懸念される新年度予算案について、高市首相は早期成立への協力を与野党に呼びかける方針です。

その予算審議をめぐって、午前10時ごろに与野党の国会対策委員長が国会内で協議し、与党側が予算の年度内成立を目指す方針を伝えました。

一方、野党側は協力する考えを示したものの、暫定予算の編成も検討すべきとの声があがり、引き続き協議する形となりました。