モデルの蛯原友里さんは2月19日、自身のInstagramを更新。格好いい夫婦ショットを公開しました。

【写真】美男美女の夫婦ショット

「エルメスをご夫婦で素敵」

蛯原さんは「エルメスが紡いできたメンズファッションの美学と感性を五感で体験する特別なイベント『BRIDGE OF LIGHT』」に参加したことを報告し、写真6枚と動画1本を載せています。夫でヒップホップグループ・RIP SLYMEのILMARIさんとのツーショットなどです。2人とも黒を基調とした洋服に身を包み、とてもすてきなオーラを放っています。

コメントでは、「オシャレな夫婦！ステキ」「旦那さんと一緒に行けて良かったですね」「かっこいい」「エルメスをご夫婦で素敵」「かっこよすぎる夫婦」「このツーショット最強」「お二人とも歳を重ねて、より素敵になってるっていう素晴らしさ」と、絶賛の声が多数寄せられました。

ILMARIさんもツーショット公開

ILMARIさんも19日、自身のInstagramで蛯原さんとのツーショットを公開しました。夫婦で本当にすてきな姿なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)