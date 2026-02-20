なとりが、6月より開催する全国ホールツアーの追加公演を発表。また、ツアーのタイトルおよびキービジュアルも公開となった。

本情報は、2月18日、19日に日本武道館にて行われたワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』のMCにて発表されたもの。本ツアーの追加公演には、海外は新たにソウル、シンガポール、バンコク、台北での開催のほか、ツアーファイナルとなる12月5日、6日の2日間には東京ガーデンシアターでの公演が発表となった。現在、アジアを除く国内公演はチケットのオフィシャル2次先行を実施中だ。

また、本ツアーのタイトルは『なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」』に決定。キービジュアルは、過去になとりの作品も手掛けているイラストレーター DEPPAが担当した。

・なとり コメント

「深海」というアルバムを作る過程を経て、たくさんのものを失いながら、それでもこの先に何があるのかを探すために進むことを選びました。今は誰よりも小さくて、誰よりも大きな何かを手に入れた感覚があります。あらゆる清濁を併せ呑んで、僕らの行進を続けましょう。

