全試合スタメン→突然先発落ちの日本代表DF、ドイツ古豪を退団か！残留の「可能性は低い」
今夏にドイツの古豪ブレーメンに加入後、リーグ戦全試合にスタメン出場してきた菅原由勢は、２月14日に行われたブンデスリーガ第22節のバイエルン戦（０ー３）で、突如として今季初のスタメン落ち。79分からの途中出場となった。
ダニエル・ティウネ監督は試合後、日本代表DFを先発から外した理由について、「少し変化を加えなければならなかった。ここ何週間もいつも通りのやり方を続けてきたが、それが上手くいかなかった。ユキと話して、彼を否定する判断ではないと伝えた。最もスピードのある選手たちを起用したかった」と説明。評価を下げたわけではなく、戦術的な理由だったと明かしている。
その25歳のSBは、イングランド２部のサウサンプトンからのレンタル中で、これまでレギュラーとして奮闘してきたものの、今季限りで退団となる可能性が高いようだ。
海外サッカーメディア『90MIN』のドイツ版は18日、夏に期限付き移籍が終了する菅原の将来は「未知数」と伝えている。
「ブレーメンの財政状況を考えると、600万ユーロ（約11億円）の買い取りオプションを行使する可能性は低いだろう。ビルト紙によると、ブレーメンの首脳陣がサウサンプトンに代替案を探る可能性があるという。しかし、その前提条件は、この日本代表選手がレギュラーのポジションを確保することだ」
要は、買い取りオプションの値下げを要求する可能性があるということだろう。もっとも、ブレーメンはリーグ戦12戦未勝利で16位と降格に危機に瀕しており、残留を果たせるかどうかでスカッドの構成はまったく変わってくるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に
ダニエル・ティウネ監督は試合後、日本代表DFを先発から外した理由について、「少し変化を加えなければならなかった。ここ何週間もいつも通りのやり方を続けてきたが、それが上手くいかなかった。ユキと話して、彼を否定する判断ではないと伝えた。最もスピードのある選手たちを起用したかった」と説明。評価を下げたわけではなく、戦術的な理由だったと明かしている。
海外サッカーメディア『90MIN』のドイツ版は18日、夏に期限付き移籍が終了する菅原の将来は「未知数」と伝えている。
「ブレーメンの財政状況を考えると、600万ユーロ（約11億円）の買い取りオプションを行使する可能性は低いだろう。ビルト紙によると、ブレーメンの首脳陣がサウサンプトンに代替案を探る可能性があるという。しかし、その前提条件は、この日本代表選手がレギュラーのポジションを確保することだ」
要は、買い取りオプションの値下げを要求する可能性があるということだろう。もっとも、ブレーメンはリーグ戦12戦未勝利で16位と降格に危機に瀕しており、残留を果たせるかどうかでスカッドの構成はまったく変わってくるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に