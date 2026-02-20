心奪われる美しいラーメンと話題の『中華蕎麦 たか橋』。

新潟県長岡市の有名店での修業を終えた店主が、2025年4月に地元・柏崎で独立。見た目の美しさにもこだわった一杯が人気を集めています。



定番は「中華そば しょうゆ(950円/税込み)」。

地元・柏崎のしょうゆを使ったしょうゆダレに鶏ガラスープを加えた透明感のあるスープに、きれいに折りたたまれた麺。仕上げにねぎとゆずを乗せ完成です。芸術的な見た目に心を奪われます。



スープはあっさりだけど旨みとコクをしっかり感じられ、国産小麦を使い低加水で歯切れのよい細めの麺に絡み、するすると食べ進められる軽さです。





真冬にピッタリの一杯は、2月限定の「濃厚白湯みそ(1,050円/税込み)」。

毎月限定メニューを販売していて、この時期は冷えた体に染みわたるみそラーメン。柏崎のみそに白湯と合わせることで、濃厚な味わいを実現。スープを太めの麺によく絡ませて勢い良くすすりたくなります。



ほかにも、店主一押しの濃厚な白湯シリーズや、チャーシュー丼やローストポーク丼といったご飯もの、手づくりの餃子・から揚げなど気になるメニューが盛りだくさん。



白を基調とした落ち着いた店内で、洗練されたメニューと向き合う贅沢時間をどうぞ。



◇中華蕎麦 たか橋

新潟県柏崎市豊町1-18

問い合わせ先｜0257-41-4143

営業時間｜昼11:00～15:00 ／ 夜17:00～20:00

定休日｜水曜、第2・4木曜