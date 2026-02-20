3児の母・山口もえ、雛人形を飾った自宅ショット披露 装飾は夫の爆笑問題・田中裕二＆娘が手がける「いいお顔」「綺麗」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾った雛人形を披露した。
【写真】「いいお顔」「綺麗」山口もえが公開した自宅に飾った雛人形
山口は「間に合った〜」と書き出し、男雛と女雛が並べて飾られた自宅の様子を3枚の写真で紹介。「仕事行く前にパパさんにお願いしたら娘と一緒に飾ってくれてた」といい、「なんて最高な日なんだっ!!!笑」とうれしそうな様子だった。
コメント欄には「綺麗なお雛様」「素敵なお雛様ですね いいお顔をしていると思います」「今日は『雨水』だからお雛様を飾ると良いらしいですよ 良縁に恵まれるとか」「パパさんは内心『良縁はずっとずっと先にお願いします』と願ったことでしょう」など、さまざまな反響が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
【写真】「いいお顔」「綺麗」山口もえが公開した自宅に飾った雛人形
山口は「間に合った〜」と書き出し、男雛と女雛が並べて飾られた自宅の様子を3枚の写真で紹介。「仕事行く前にパパさんにお願いしたら娘と一緒に飾ってくれてた」といい、「なんて最高な日なんだっ!!!笑」とうれしそうな様子だった。
コメント欄には「綺麗なお雛様」「素敵なお雛様ですね いいお顔をしていると思います」「今日は『雨水』だからお雛様を飾ると良いらしいですよ 良縁に恵まれるとか」「パパさんは内心『良縁はずっとずっと先にお願いします』と願ったことでしょう」など、さまざまな反響が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。