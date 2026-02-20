「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダルで、中井の憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、２２年北京五輪男子銀メダルの鍵山優真の１８歳を抜く日本フィギュア最年少記録となった。坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２大会連続メダルとなる銀メダルを獲得した。

フリー「Ｗｈａｔ ａ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ」にのり、冒頭の３回転半ジャンプ（トリプルアクセル）に成功。しかし３つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミス。その後は完璧な演技をみせたが、演技後は口元に指をやってキュートに首をかしげた。得点表示が出た後、１０秒間はポカンとした表情を浮かべたが、メダルが決まったことを確認すると歓喜の涙。金メダルのリュウ（米国）と健闘をたたえ合って抱擁を交わした。

インタビューでは「正直本当にびっくりしてます。緊張もほとんどしてなかったので、本当にいつも通りの自分をしっかり出せた。こうやって銅メダルという形で終われたことが本当にうれしいです」と笑顔。点数が出た後、喜びまでに時間があったことについては「どこに順位が出るか分からなくて、自分自身今何位だろうぐらいの気持ちで見てたら、『３位』って出て。本当に現実なのか疑うぐらいびっくりしました」と明かした。