　歌手の藤あや子（64）が18日、自身のブログを更新。高校生の孫娘（愛称：あっちゃん／17）の手作りバスクチーズケーキを披露した。

【写真】「焼け具合が素晴らしい！」藤あや子の孫・あっちゃんが手作りしたバスクチーズケーキ

　藤は「スイーツ作りが得意なあっちゃんの手作り」と、見事な焼き色をしたバスクチーズケーキの写真を紹介。「まるでお店で購入したくらい　 いえそれ以上にめちゃくちゃ美味しいーーー」と大絶賛している。

　味についても「甘すぎずさっぱりしていてクッキー生地も香ばしくて最高でした」とメロメロな様子。さらに「ホールで作ったので冬美さんやスタッフさんまでみんなにあげて大喜びされました！」と、歌手の坂本冬美らにも幸せのお裾分けをしたことを明かした。

　最後は「やるね〜あっちゃん　ごちそうさまでした　また作ってね」と、愛情たっぷりに締めくくった。

　コメント欄には「うわ〜凄い！食べてみたい」「なんてお上手なんでしょう」「本格的なパティシエ」「焼け具合が素晴らしい！」などの声が多数寄せられている。