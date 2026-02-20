2024年に白血病を公表し闘病2年目を迎えた、タレントのネイボールさんが自身のブログを更新。精密検査の結果、追加検査が必要になったことを明かしました。

【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 精密検査の結果 追加検査に「正直ショックでした。頭の中が一瞬真っ白になって」





先週、腎臓の精密検査を受けたネイボールさんは、病院で医師から「もう少し詳しく調べましょう」と言われたと報告。









その瞬間について、「正直ショックでした。頭の中が一瞬真っ白になって、『またか…』って気持ちと『大丈夫、大丈夫』と言い聞かせる自分がいて。」と、動揺した気持ちを吐露。









続けて「白血病と向き合ってきたこの2年。検査結果ひとつで、心がこんなにも揺れることを何度も経験してきました。」と振り返ります。









ネイボールさんは泌尿器のエコー検査の予約票の画像を添えて、「でも、追加検査＝悪い確定、ではない。“念のため”をちゃんと確認するためのステップ。」「細かく調べられるからこそ、早く気づける。そう思うようにしています。」と、前向きに治療に取り組む姿勢を綴っています。







そして、１月に1歳の誕生日を迎えたばかりの娘の画像を添えて、「パパ、頑張ります！」と力強く締めくくりました。





【担当：芸能情報ステーション】