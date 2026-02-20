モーニング娘。の牧野真莉愛（25）が20日、都内で、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE−MIYASITA PARK−オープニングイベント」に登壇した。

牧野は北海道日本ハムファイターズの大ファンとして知られ、同球団の応援団「闘将会」として、NPBからの特別許可が必要な応援団活動も行うほど熱心な姿を見せている。

注目選手には日本ハムの伊藤大海投手、北山亘基投手の名前をあげ「ファイターズ代表の2人を応援します」と笑顔を見せた。

海外チームの気になる選手を聞かれると「ジャッジ！」とアメリカ代表のキャプテンの名前を連呼。「日本代表と戦ったらどっちを応援したら良いか分からない…」と周囲を驚かせる場面も。

過去大会の名場面を聞かれると、ともに登壇した川崎宗則内野手（元ソフトバンク、現栃木ゴールデンブレーブス）の「神の右手」と答えた。06年大会決勝で世界一をたぐり寄せたプレーを挙げて川崎を感動させ、「日本ハム、日本一いけますよ」と太鼓判を押されていた。

3月5日の大会開幕を控え、「日本の未来は〜世界がうらやむ！侍ジャパン！」とグループの代表曲「LOVEマシーン」のサビを歌い、熱いエールを送った。