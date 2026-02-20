テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙となり、現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。千葉百音は４位。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、計２２６・７９点逆転で金メダルとなった。

番組では競技終了後の坂本らのインタビュー映像などを交えて紹介した。

スタジオには元フィギュア日本代表の中野友加里さんが解説で生出演。コメンテーターの長嶋一茂に「坂本さんのコメントで『最後まで力を出し切れなかった』というのがあるんですけれども、力を出し切ってオリンピックに行けない人もたくさんいるし、力を出し切ってもメダルをとれない人もたくさんいる。つまり出し切れていたら、ぶっちぎりで金という可能性もあったのかなと。ご自分で実感として把握しているのであれば悔しさの方がたくさん残っているのかな？悔しさはパワーでもありますから、今後もあるのかなという期待がありますが、中野さんはどう思いますか？」と尋ねた。

中野さんは「ご本人が引退するということはみなさんにお伝えしていますが、この悔しさをもう一度演技にぶつけてほしい気持ちは私自身もある」と正直な感想を口に。「それでも２位と３位、そして４位と日本勢が続いています。日本勢の強さを見せつけられたかなという大会になりました」と加えた。