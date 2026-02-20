お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが２０日、都内で行われたイベント「おかやま美作（みまさか）三湯めぐり」の記者発表会に出席した。

美作三湯は、岡山県北部に位置する湯原温泉・奥津温泉・湯郷（ゆのごう）温泉からなる。３つの温泉地とその周辺エリアを合わせた年間観光客数は約１００万人を数える。

温泉ソムリエアンバサダーとして全国１５０の温泉を巡ったという川村。今年１月に訪れた奥津温泉について「温泉宿というより地球の一角に立てた感じ。ぞわぞわした。地球を感じて、（湯船を）出るタイミングを失いました」と楽しげに振り返った。

現地では「ステーキを食べた」と食いしん坊ぶりも披露。この日も特産の葉わさびが入った「かっぱのなみだ巻き」や、鶏肉を使った蒜山（ひるぜん）焼きそばを試食。「なぎビーフ」を使ったローストビーフには「ものすごく柔らかい。口溶けがあるでのどごしがいい。ご飯が食べたくなる」と喜んだ。

温泉愛を語りつくし「自分に戻れる場所。ありのままの姿になって、『地球ありがとう』という気持ちになる」と声を弾ませた。

イベントはこの日から２３日まで、岡山県アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で開催される。