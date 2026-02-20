プロも実践する「試す作業」の重要性とは？ 無限の組み合わせから最適なスイングを導き出すコツ【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【手首の動き】「手首100＋体０」から「体100＋手首０」まで

【部位】両手首 【機能】クラブを動かす

無限の組み合わせから自分のパターンを選ぶ

仮に、体を止めて、手の位置を固定し、手首の動きだけでヘッドがスイングプレーン上を動くように、振ってみましょう。グリップする向きが決まっているならば、プレーン上を動かすための手首の動かし方は、一通りしかありません。次に、ヒジの曲げ伸ばしを使って手を動かし、ヘッドを動かしてみます。手首の動きをなくすこともできるし、手首の動きでさらにヘッドの動く量を増やすこともできます。

次に肩を回し、その次は腰も回し、股関節、ヒザ、足首……と使う部分を増やしていってみましょう。手首についてはごく小さい動きでヘッドをプレーンに乗せておける動かし方もあるはずです。

いうならば「手首100対体０」から「手首０対体100」という組み合わせまで無限のパターンがあり得ることになります。

そのなかで自分にとって一番再現性の確率が高くなるのはどのパターンなのか。それを探すのが、スイングづくりだと思います。

無限にパターンがあるわけですから、探すのもとても手間のかかる作業になります。多くの人は、様々なパターンを探したりせず、マイナーチェンジだけで「自分のスイング」を見つけようとしていますが……。

まずは実際に両極端を試してみてほしいのです。答えはその間のどこかにあります。それをこの本ではいろいろと説明していきます。「試す作業」の範囲を広げてみていただければと思います。

●「手首100対体０」

体を一切動かさず、手首だけでクラブの動きをつくる。これでもボールは真っすぐ飛ばせる。この動きもできていて損はない。

●「手首0対体100」

手首を一切使わず、その他の部分を動かして、オンプレーンスイングをつくる。これでもボールは真っすぐ飛ばせる。しかし、自分最高飛距離はもっと先にある。

