「WAKEONE」、誹謗中傷・虚偽情報流布に声明「法的手続きを進めている」 ZEROBASEONEやALPHA DRIVE ONEが所属【声明全文】
ZEROBASEONEやALPHA DRIVE ONEが所属する韓国の事務所「WAKEONE」が20日、公式SNSを更新し、誹謗中傷や虚偽情報流布をめぐって、声明を発表。注意喚起した。
【写真】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
同社は「最近、国内外のオンラインコミュニティおよびSNSなどで発生している、当社アーティストに対する無分別な誹謗や事実と異なる虚偽情報の流布状況を、重い気持ちで見守っております」とし、「所属アーティスト（ZEROBASEONE、ALPHADRIVEONE）の人格権および名誉を保護することが所属事務所としての最も重要な責任であると認識しており、これを侵害する行為に対しては法務法人を選任し、現在法的手続きを進めていることをお知らせいたします」と伝えた。
続けて「確認されていない情報や推測性の内容を共有し、特定の個人を特定したり非難したりする行為は、誰かに大きな傷を与える可能性があります。特に根拠のない誹謗、人格攻撃、個人情報の露出など度を越えた行為については、自制していただくよう強くお願い申し上げます」と注意喚起を行った。
【声明全文】
こんにちは、WAKEONEです。
所属アーティストに変わらぬ応援と愛情を送ってくださっているファンの皆様に、心より感謝申し上げます。
当社は最近、国内外のオンラインコミュニティおよびSNSなどで発生している、当社アーティストに対する無分別な誹謗や事実と異なる虚偽情報の流布状況を、重い気持ちで見守っております。
現在、所属アーティストは新たな成長のために瞬間瞬間、最善を尽くしています。しかし、外見に対する誹謗を含む人格攻撃的な投稿、侮辱、名誉毀損、根拠のない虚偽事実の拡散が広がることで、アーティスト本人はもちろん、彼らを大切に思うファンの皆様の心にも深い傷が残っています。
当社は、所属アーティスト（ZEROBASEONE、ALPHADRIVEONE）の人格権および名誉を保護することが所属事務所としての最も重要な責任であると認識しており、これを侵害する行為に対しては法務法人（有限）セジョンを選任し、現在法的手続きを進めていることをお知らせいたします。
確認されていない情報や推測性の内容を共有し、特定の個人を特定したり非難したりする行為は、誰かに大きな傷を与える可能性があります。特に根拠のない誹謗、人格攻撃、個人情報の露出など度を越えた行為については、自制していただくよう強くお願い申し上げます。
WAKEONEは今後もアーティストの権益保護のため、一貫して責任ある対応を続けてまいります。 ありがとうございます。
