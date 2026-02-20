不適切な方法で交通違反を取り締まったとして、神奈川県警が２７１６件の違反を取り消すことにした問題では、複数の警察官が現場に出向く実況見分をしないまま、実況見分調書を偽造していた。

主導した４０歳代の巡査部長は県警の調べに「警察官同士の実況見分なので、実施したと装っても発覚しないと思った」と供述している。

調書は客観性を確保するため、取り締まった警察官を現場に立ち会わせ、別の警察官が作成する。しかし、４０歳代の巡査部長は第２交通機動隊第２中隊の第４小隊に所属していた２０２２〜２４年、同僚に同行を求められても拒否。そのため小隊では、現場に出向かないまま調書を偽造する行為が常態化していた。

巡査部長は県警の調べに、「実況見分に一度も行ったことがない。準備を含めて２〜３時間取られるので、その時間を取り締まりに回せば多くの切符を切れると考えた」と述べたという。

問題を巡っては、取り締まり時の交通反則切符や後日作成の実況見分調書に虚偽を記載した９件について、小隊に所属していた巡査部長ら７人が虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで横浜地検に書類送検された。

県警は他の取り締まりも不適切だった疑念があるとして、巡査部長が関与した全ての違反を取り消す。法定速度を守った車を取り締まるといった違反の捏造（ねつぞう）は確認されなかったとしている。