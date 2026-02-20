ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークし、合計２２４・９０点で前回北京大会の銅メダルに続く銀に輝いた。

ＳＰ１位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１４０・４５点にとどまり、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。昨年の世界選手権女王でＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）が優勝した。

終盤のジャンプは断念

坂本は銀メダルが決まっても表情は硬いまま。「やってしまったものは、取り返せない」。痛恨のミスに涙がこぼれ落ちた。

冒頭で跳び幅の大きいダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、続く３回転フリップも決めて加速した。しかし後半、３回転のフリップ―トウループの連続ジャンプで一つ目の着氷が乱れて単発になり、同じジャンプの繰り返しとなって得点を伸ばせなかった。終盤の３回転ループに二つ目のジャンプをつける選択肢もあったが「あまりやったことがなく、これ以上マイナスにできない」と断念した。

銅メダルを獲得した２０２２年北京五輪後、新たな挑戦を続けてきた。振付師を代えて、それまでは依頼していたプログラムの作成に自らも意見を出して関わったのは「発見があり、新鮮だった」。髪形をショートにしたり、ジャズやタンゴなど苦手と思っていたジャンルの曲に挑戦したり。「一つのことに執着せず、いろいろやって自分の経験値を上げようと思った」

そして迎えた今季、「自分らしい演技は、動きが多いものより、しっかり演じること」との考えにたどり着いた。「自分のスケーティング技術を見せるプログラムにしたい。そのためには表現面を上達させたい」と取り組んできた。この日、主に芸術面を評価するプログラム構成点は全体トップの７４・８４点。これが銀メダル獲得につながった。

表彰式後も涙があふれたが、言葉を絞り出した。「銀で悔しいと思えるのは、４年間経験を積み重ねてきた成長だと思う。その成長は褒めたい」（岡田浩幸）