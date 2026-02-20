彼女が盗撮の被害に遭っているかもしれないのに、ぼんやり見ているだけの彼もいるようで？ 今回は、デートの待ち合わせで起きた出来事をご紹介します。

違ったら失礼だし？

「彼氏とデートしたときのこと。私が待っている彼のもとに歩いて行ったら、彼から『お前、後ろから変な男につけられてたよ』『盗撮されてたりして』と言われて唖然……。彼女が盗撮されているかもしれないのに、何でお前は見ているだけなの？

彼に怒ったら『盗撮してる証拠なんてないし』『違ったら失礼だし』と言われ……いやいや、何で彼女より見知らぬ男のお気持ちが優先なんだよ。挙句の果てに『隙があるお前が悪い』『普通気づくだろ』と言われて、もうこの人はダメだと悟りました……。

きっと、私がこの先どんな被害に遭っても守ってくれることはないだろうし、自己責任だって突き放すんだろう。結婚して子どもができても、子どもを守ってくれそうもないし。こんな人と付き合っている意味を見出せず、その場で別れを切り出しました……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 大切な彼女より、盗撮疑惑の男のお気持ちが優先だなんて……。愛情はないのでしょうか？ 守ってくれない人と家庭を作ろうなんて思えないし、別れるのが正解ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。