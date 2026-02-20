不倫炎上で辞職の大臣、まさかの懇願…「今さら何言ってんの！」図々しいお願いに厳しい声＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作では、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設し、ザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断している。

2月19日（木）に放送された第7話では、不倫や隠し子疑惑によって経済産業大臣の職を辞した鷹羽宗一郎（千葉雄大）が、正子たちに“ある取引”を持ちかけた。これに対しザッコクの1人・飯島作久子（大地真央）は「今さら何言ってんの！」と厳しい言葉をぶつけ…。

◆「まだ誰にも話していない情報がある」

前回の第6話で、不倫や隠し子疑惑で世間を騒がせた責任をとって経済産業大臣を辞め議員辞職すると宣言した宗一郎。

そして宗一郎は、秘書である灰島直哉（勝村政信）に言われるがまま体調不良を口実に入院して世間から雲隠れしていたが、そんななか灰島が自ら衆議院議員補欠選挙に立候補する。

一方、正子たちザッコクは、上長の麦谷実（戸次重幸）から宗一郎の調査を命じられた。しかし正子は、宗一郎が鷹羽家の黒い金の動きの責任を押し付けられてトカゲのしっぽ切りをされるのではないかと考え、入院中の宗一郎に会いに行く。

正子は、秘書の灰島は宗一郎が外にいると都合が悪いから病院に閉じ込めているのではないか、と考えを述べるも、宗一郎は正子を拒絶し追い出した。しかし、宗一郎もこれまでの灰島の行動に思うところがあるのか、複雑な表情を見せる…。

そして宗一郎は、灰島に連絡して少しだけ病院を出たいと頼むも断られてしまった。

すると翌日、宗一郎は再び病院を訪れた正子たちを迎え入れ、明日誕生日の息子にプレゼントを渡したいので自分をここから連れ出してほしいと持ちかけた。

これに対し作久子が「今さら何言ってんの！ 最初から愛人なんかつくらず家族を大事にしてりゃ、こんなことにならなかったでしょ！」と厳しく言い放つと、宗一郎は素直に「おっしゃる通りです。僕のせいで家族がマスコミに追いかけられるようになってしまった…」と反省の色を見せる。

それでも正子は、要望には答えられないと断るが、宗一郎が「まだ誰にも話していない情報がある。鷹羽家の金の話です」と取引を持ち出し、宗一郎の脱走を手伝う展開となっていった。