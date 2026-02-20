【SAKURA craft_lab 001&キーリングセット】 2月19日 発売 価格：11,000円

【拡大画像へ】

サクラクレパスは「SAKURA craft_lab 001&キーリングセット」を2月19日より数量限定で発売した。価格は11,000円。

「SAKURA craft_lab」は大人に「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボ。「SAKURA craft_lab 001」はボディの真鍮部分が使うにつれて風合いを変化させ、自分だけの1本に進化していく回転式単色ゲルインキボールペン。アンティーク眼鏡をイメージしてデザインされたクリップ、アンティークカメラのダイヤルを思わせる頭冠、そしてインクは6色のブラックから選ぶことができるなど、ワンランク上のこだわりを表現した商品となっている。

「SAKURA craft_lab 001&キーリングセット」は、「SAKURA craft_lab 001」にちょっとしたメモなどを収納できるキーリングをセットした特別なパッケージ。「SAKURA craft_lab 001」をイメージしたキーリングは、サクラマークの頭冠をひねって分離させ収納物を出し入れすることができる。「SAKURA craft_lab」の世界観を表現した個装パッケージに入っており、大切な人へのプレゼントにも最適だ。

取扱店舗などは、「SAKURA craft_lab」のページを参照してほしい。

□「SAKURA craft_lab」のページ

商品概要

001 回転式単色ゲルインキボールペン

軸色：2SKU(ブルーブラック,グリーンブラック)

ボール径：0.5mm

インキ色：ブルーブラック,グリーンブラック

サイズ：全長 約131mm / 軸径 約10.5mm

重量：約34g

レフィル：R-LGB05A 別売レフィル：ブラック、ブルーブラック、ブラウンブラック、ボルドーブラック、グリーンブラック、漆黒

キーリング

素材：真鍮、スチール

サイズ：約95mm × 約30mm

重量：約21g

個装ケース

サイズ：約160mm ×約106mm × 約20mm

#43 ブルーブラック

#30 グリーンブラック