連載16周年記念！　『進撃の巨人』パネル展示を護国寺駅で実施

諫山創『進撃の巨人』（講談社）のイラストパネルが護国寺駅に掲出。本企画は2026年3月3日まで実施される。

2026年で連載開始から16周年を迎える『進撃の巨人』。楽天ブックスでは世界に1点だけのシリアルナンバー入りイラストパネルの発売が決定。現在受注販売されている。

選べるイラストは単行本1巻～34巻の表紙イラストに加え、初のグッズ化となるカラーイラストを含む全52種類。厳選された52点のイラストから好きなイラストを選び、シリアルナンバーが入った自分だけのグッズを手に入れることができる。

イラストパネルの発売と関連して護国寺駅では『進撃の巨人イラストパネル』のサンプルが掲出。駅構内の壁一面にイラストが並べられており、まるで美術館のように鑑賞を楽しむことができる（※駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい。イラストに触れることはできない）。

『進撃の巨人』は諫山創による漫画作品。作品の舞台は巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は、巨大な壁を築き、壁外への自由と引き換えに侵略を防いでいた。だが、名ばかりの平和は壁を越える大巨人の出現により崩れ、絶望の闘いが始まってしまうーー。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）