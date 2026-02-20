「超！弱虫ペダル展 POP UP STORE magmabooks」が2026年3月6日（金）から3月29日（日）までの期間、東京・虎ノ門の「magmabooks」にて開催される。

【写真】「超！弱虫ペダル展」グッズを見る

『弱虫ペダル』（原作：渡辺航）は「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載中の本格高校自転車ロードレース漫画。連載15周年を突破しており、シリーズ累計発行巻数100冊を超える。

本イベントでは作品連載15周年を記念して開催された「超！弱虫ペダル展」にて販売された各種グッズを、magmabooksにて特別販売。

総北高校のメンバーが一堂に会した「直筆サイン入りB4キャラファイングラフA」やメンバー6人が描かれた「わずか15cmのものさし風アクリルスタンド」、各キャラクターが描かれた「クリアしおり」など、作品の名シーンやキャラクターがデザインされたグッズがラインナップ。

また本イベントではグッズを税込5,000円購入するごとに、総北高校はじめ箱根学園のキャラクターなどが描かれた特製クリアカードが1枚プレゼントされ、上限6枚まで配布される（※特典はなくなり次第終了、特典内容は予告なく変更となる場合あり）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）