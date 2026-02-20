２０日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反発した。１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を受け、日銀の早期利上げ観測が後退した。中東情勢の緊迫化によりリスク回避ムードが広がるなか、安全資産とされる国債の買い需要が増加した。



総務省が発表した１月の全国ＣＰＩは、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．０％上昇。１２月の２．４％から伸び率は鈍化した。総合では１．５％の上昇となり、２％を割り込んだ。政府の物価高対策の影響が出た物価指標を契機に、日銀の早期利上げ観測が後退し、債券買いを誘発した。



米国によるイランへの軍事行動の可能性が意識されたことも、債券に資金をシフトさせる投資家行動を促した。この日は米運用会社による一部ファンドの解約停止に伴う緊張感も重なってリスク回避ムードとなり、日経平均株価は一時７００円を超す下落となった。



先物３月限は前営業日比２４銭高の１３２円６５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０５０ポイント低い２．０９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS