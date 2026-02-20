「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でＡｐｐｉｅｒは７日続落。同社は１３日、２６年１２月期連結業績予想について売上高を５４０億１３００万円（前期比２３．５％増）、営業利益を４３億１３００万円（同４４．９％増）と発表した。引き続き成長トレンドを歩み、売上高、営業利益とも連続で過去最高を更新する見通し。配当予想も２円３０銭（前期２円２５銭）と増額した。



好調な見通しを示したものの、翌営業日の同社株は材料出尽くしの利益確定売りに押される展開に。足もと下落基調が続いており、売り予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS