SNSで話題の「積読ホルダー」累計1万個突破　発売半年で増産続く

卓上本棚「積読ホルダー」（クロスメディア・パブリッシング）が発売から半年足らずで累計製造個数10,000個を突破するなど、話題を呼んでいる。

「積読ホルダー」は2025年9月末の一般販売開始後SNSを中心に話題となり、11月には初回で生産した3,000個が完売となっていた。読書好きや書店関係者からの再販を求める声を受け12月に4,000個の増産を実施。

この度、販売好調につき12月の増産分も在庫がなくなったため、2026年2月にさらに3,000個を増産。発売から半年足らずで累計製造個数10,000個を突破した。

本商品は積読の悩みを解決すると共に、積読をネガティブに捉えるのではなく「未来の学びや楽しみを可視化するポジティブな存在」として提示したいと考え、クロスメディア・パブリッシングが開発した読書グッズ。L字コーナーなど積む楽しさも意識しながら、本を無造作に積み上げるのではなく、次に読む1冊を自然に意識できるように設計されている。

3段の仕切りで本が取り出しやすい構造になっているほか、読むタイミングが決められる特製マグネットが付属。「読む本」や「タイミング」が視界に入ることで、行動を後押しする。

