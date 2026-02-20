ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779.T>＝上昇加速で新値街道快走。同社は装着型のロボットスーツ「ＨＡＬ」の開発を手掛ける。マーケットで昨年終盤に「フィジカルＡＩ」への関心が急速に高まるなか、関連銘柄の一角として同社株にも投資資金が流入し、足もと強力な上昇トレンドを形成している。今月１２日に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算では、最終損益が１億９０００万円の黒字（前年同期３億８４００万円の赤字）に転換して着地した。前期にドイツ子会社を売却した影響があったものの、投資有価証券評価益が寄与する形で黒字を確保した。株価は４００円台を回復し、２２年以来の高値圏に浮上している。



大崎電気工業<6644.T>＝上値指向強め昨年来高値を更新。１９日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３６億円から５２億円（前期比４８．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１８円から２８円へ引き上げ年間配当予想を４５円（前期２２円）としたことが好感されている。第３四半期に、海外計測制御事業における中東・アフリカ地域からの撤退に伴う事業撤退損２０億４０００万円を特別損失として計上する一方、第４四半期に不動産の売却による固定資産売却益約６０億円を特別利益として計上することが要因。なお、売上高９８０億円（同０．９％増）、営業利益５８億円（同１．７％増）は従来見通しを据え置いている。同時に、上限を１５０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．３６％）、または２５億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。



ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>＝物色人気に大幅高。２０日付の日刊工業新聞が、「ハーモニック・ドライブ・システムズは米国で減速機やアクチュエーターを増産する」と報じ、材料視された。記事によると、６～７月をメドにマサチューセッツ州の米国工場の生産能力を現在比５割増の１万５０００台に引き上げる。フィジカルＡＩ搭載ロボットや手術用ロボット、半導体製造装置向けの需要増に対応するという。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS