ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡ÈÅì»³¤µ¤ó¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¡É¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡ª¡Ö¥Ë¥Î°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼¡¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÏÃ¯¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆóµÜÏÂÌé¤¬X¤Ç¡¢¥ê¥Ï¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¡ÊÂº·É¤¹¤ëÂô»³¤ÎÀèÇÚÊý¤«¤é¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡õ²èÁü¡ÛÆóµÜÏÂÌé¤Î¡ÈÅì»³¤µ¤ó¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¡ÉÊó¹ð¡õ¥ê¥ÏÊó¹ð①～④
ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤â¥ê¥Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åì»³¤µ¤ó¤«¤é¤É¤é¾Æ¤¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ê¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÊÂº·É¤¹¤ëÂô»³¤ÎÀèÇÚÊý¤«¤é¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È½ôÀèÇÚ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤â¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Åì»³ÀèÇÚ¡×¡ÖÅì»³¤µ¤ó¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ë¥Î°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ê¥Ï¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤Í¡×¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼¡¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÏÃ¯¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆóµÜ¤ÏX¤Ç¡È¥ê¥Ï¡ÉÊó¹ð¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£