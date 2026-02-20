King & Princeの公式SNSにて、永瀬廉と伊藤健太郎、そして映画『鬼の花嫁』の監督を務めた池田千尋の3ショットが公開された。

【写真】永瀬廉と永瀬のうちわを持った伊藤健太郎＆池田監督の3ショット／永瀬＆伊藤の2ショット／東京ドーム公演を終えた永瀬＆高橋海人の2ショット他

■“チーム鬼花”がキンプリ東京ドーム公演へ！「座長とっても素敵でした！」

3月27日公開の映画『鬼の花嫁』で、吉川愛と共にW主演を務める永瀬。永瀬は、あやかしの頂点に立つ“鬼”の一族の次期当主・鬼龍院玲夜、そして伊藤は、あやかし三大種族のひとつ、“妖狐”のあやかし・狐月瑶太を演じる。永瀬と伊藤の共演は、2020年に公開された映画『弱虫ペダル』以来、約6年ぶりとなる。

伊藤と池田監督は、King & Princeの4大ドームツアー『King & Prince STARRING DOME TOUR 2026』の東京ドーム公演を訪れたようで、投稿には「東京ドームでの主題歌（「Waltz for Lily」）生歌唱に大感動 スクリーンで主題歌が流れるのが楽しみです 座長とっても素敵でした!!」と綴られている。

写真は、ツアーTシャツを着て、両手でサムズアップする永瀬を中心に、永瀬の顔がプリントされたうちわを持った伊藤と池田監督が笑顔で並んでいる。

SNSには、「等身分かりやすくてメロ」「廉くんのうちわ持ってドーム見に来てくれたなんて感激」「チーム鬼花良すぎる」「エモい…」と、様々な反響が寄せられている。

■写真：永瀬廉×伊藤健太郎の2ショット

■写真：お揃いのツアーTシャツを纏った永瀬廉と髙橋海人の2ショット

■動画：映画『鬼の花嫁』主題歌（King & Prince「Waltz for Lily」入り）特別映像