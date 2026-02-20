ＩＤホールディングス <4709> [東証Ｐ] が2月20日昼(11:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の70円→80円(前期は70円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、強固な経営基盤の確保、安定収益、および自己資本利益率の向上に努め、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針としております。また、配当にくわえて自己株式取得を含めた総還元性向 50～60％を株主還元の目途としております。 今期の業績が堅調に推移していることから、従業員への還元を強化しつつ、株主の皆さまにもよりいっそうの利益還元を図るべく、2026 年３月期の期末配当予想につきましては、前回予想の 35 円から 10円増配し、１株当たり 45 円に修正することとしました。これにより、2026 年３月期の年間配当予想は、中間配当 35 円を含め、70 円から 80 円となり、前期（2025 年３月期）実績の 70 円から 10 円増配となる予定です。また、これにより総還元性向は、今期の当期純利益の予想数値から算出すると 52.9％となります。 今後も、事業成長に応じた株主還元施策の強化に努めてまいります。

