20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数358、値下がり銘柄数1036と、値下がりが優勢だった。



個別ではアイビーシー<3920>、東京衡機<7719>がストップ高。日本ギア工業<6356>、ＴＶＥ<6466>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、第一カッター興業<1716>、大本組<1793>、大成温調<1904>、日本ドライケミカル<1909>など82銘柄は昨年来高値を更新。ＴＢグループ<6775>、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>、アシードホールディングス<9959>、サクサ<6675>、細谷火工<4274>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、フォーシーズＨＤ<3726>、リミックスポイント<3825>、みのや<386A>、ノバシステム<5257>など7銘柄が昨年来安値を更新。リブセンス<6054>、宮入バルブ製作所<6495>、アテクト<4241>、太洋テクノレックス<6663>、住石ホールディングス<1514>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

