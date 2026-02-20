20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.2％増の2216億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.5％増の1694億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> など15銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.01％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は8.19％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は3.61％安、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は3.38％安、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> は3.20％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.16％安と大幅に下落した。



日経平均株価が741円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1084億1000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1097億6300万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が129億600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が121億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が98億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が67億9700万円の売買代金となった。



