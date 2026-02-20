20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数141、値下がり銘柄数423と、値下がりが優勢だった。



個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。トライアルホールディングス<141A>、日本ファルコム<3723>、シンバイオ製薬<4582>、日本ナレッジ<5252>、日本動物高度医療センター<6039>など9銘柄は昨年来高値を更新。スマレジ<4431>、ステラファーマ<4888>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、コージンバイオ<177A>、アライドアーキテクツ<6081>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、シンカ<149A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、フラー<387A>、クラウドワークス<3900>など19銘柄が昨年来安値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、クオリプス<4894>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、窪田製薬ホールディングス<4596>、ＱＤレーザ<6613>は値下がり率上位に売られた。



