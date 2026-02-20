　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　108410　　　 7.7　　　 54150
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 12906　　　23.0　　　　4488
３. <1321> 野村日経平均　　 12181　　　92.9　　　 58930
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9867　　　-2.0　　　 64360
５. <1360> 日経ベア２　　　　7701　　　84.3　　　 110.4
６. <1579> 日経ブル２　　　　6797　　　18.6　　　 583.2
７. <1540> 純金信託　　　　　6376　　　-3.1　　　 23745
８. <1542> 純銀信託　　　　　5511　　　15.5　　　 35740
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4546　　 177.0　　　 879.0
10. <1615> 野村東証銀行　　　4243　　 321.8　　　 646.0
11. <1306> 野村東証指数　　　3094　　　24.2　　　　3988
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2756　　 161.5　　　　5864
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　2165　　 290.1　　　 58710
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　1959　　 -57.8　　　　3320
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1916　　　 9.0　　　2062.0
16. <1489> 日経高配５０　　　1435　　　 9.5　　　　3280
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1366　　　61.7　　　 83020
18. <1571> 日経インバ　　　　1333　　1701.4　　　　 368
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1167　　 -56.4　　　 71280
20. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1022　　　28.9　　　　1102
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1016　　　-7.6　　　 389.4
22. <1330> 上場日経平均　　　 981　　 187.7　　　 58990
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　 938　　 -12.5　　　224800
24. <200A> 野村日半導　　　　 832　　 -48.2　　　　3192
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 776　　 -21.9　　　　 181
26. <1699> 野村原油　　　　　 774　　 209.6　　　 441.9
27. <1328> 野村金連動　　　　 753　　　11.9　　　 18395
28. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 717　　 -10.6　　　　3450
29. <1358> 上場日経２倍　　　 713　　　42.3　　　102850
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 677　　 -29.5　　　 767.1
31. <2516> 東証グロース　　　 644　　 -18.7　　　 585.8
32. <1308> 上場東証指数　　　 633　　　16.8　　　　3939
33. <1541> 純プラ信託　　　　 631　　　57.8　　　　9563
34. <1580> 日経ベア　　　　　 570　　 750.7　　　 974.1
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 534　　　 6.8　　　 67790
36. <2038> 原油先Ｗブル　　　 521　　　18.9　　　　1762
37. <382A> ｉＦ米債３有　　　 494　　-100.0　　　　1998
38. <314A> ｉＳゴールド　　　 466　　 -21.0　　　 367.3
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 465　　 -35.0　　　 58610
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 441　　 -46.6　　　2147.5
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 436　　　25.6　　　 135.6
42. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 395　　 194.8　　　　4027
43. <399A> 上場高配５０　　　 392　　 790.9　　　　2173
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 381　　　 7.3　　　 55950
45. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 357　　 643.8　　　　1637
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 308　　　56.3　　　 583.8
47. <237A> ｉＳ米２５　　　　 301　　2050.0　　　 168.1
48. <133A> ＧＸ超短米債　　　 292　　1725.0　　　　1050
49. <180A> ＧＸ超長米債　　　 284　　5580.0　　　 298.9
50. <435A> ｉＦ日本配当　　　 276　　　93.0　　　　2408
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


