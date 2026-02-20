ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 108410 7.7 54150
２. <1357> 日経Ｄインバ 12906 23.0 4488
３. <1321> 野村日経平均 12181 92.9 58930
４. <1458> 楽天Ｗブル 9867 -2.0 64360
５. <1360> 日経ベア２ 7701 84.3 110.4
６. <1579> 日経ブル２ 6797 18.6 583.2
７. <1540> 純金信託 6376 -3.1 23745
８. <1542> 純銀信託 5511 15.5 35740
９. <1568> ＴＰＸブル 4546 177.0 879.0
10. <1615> 野村東証銀行 4243 321.8 646.0
11. <1306> 野村東証指数 3094 24.2 3988
12. <1329> ｉＳ日経 2756 161.5 5864
13. <1320> ｉＦ日経年１ 2165 290.1 58710
14. <2644> ＧＸ半導日株 1959 -57.8 3320
15. <1398> ＳＭＤリート 1916 9.0 2062.0
16. <1489> 日経高配５０ 1435 9.5 3280
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1366 61.7 83020
18. <1571> 日経インバ 1333 1701.4 368
19. <1326> ＳＰＤＲ 1167 -56.4 71280
20. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1022 28.9 1102
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1016 -7.6 389.4
22. <1330> 上場日経平均 981 187.7 58990
23. <2036> 金先物Ｗブル 938 -12.5 224800
24. <200A> 野村日半導 832 -48.2 3192
25. <1459> 楽天Ｗベア 776 -21.9 181
26. <1699> 野村原油 774 209.6 441.9
27. <1328> 野村金連動 753 11.9 18395
28. <1671> ＷＴＩ原油 717 -10.6 3450
29. <1358> 上場日経２倍 713 42.3 102850
30. <1655> ｉＳ米国株 677 -29.5 767.1
31. <2516> 東証グロース 644 -18.7 585.8
32. <1308> 上場東証指数 633 16.8 3939
33. <1541> 純プラ信託 631 57.8 9563
34. <1580> 日経ベア 570 750.7 974.1
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ 534 6.8 67790
36. <2038> 原油先Ｗブル 521 18.9 1762
37. <382A> ｉＦ米債３有 494 -100.0 1998
38. <314A> ｉＳゴールド 466 -21.0 367.3
39. <1346> ＭＸ２２５ 465 -35.0 58610
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ 441 -46.6 2147.5
41. <1356> ＴＰＸベア２ 436 25.6 135.6
42. <1305> ｉＦＴＰ年１ 395 194.8 4027
43. <399A> 上場高配５０ 392 790.9 2173
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 381 7.3 55950
45. <315A> ＧＸ銀行高配 357 643.8 1637
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 308 56.3 583.8
47. <237A> ｉＳ米２５ 301 2050.0 168.1
48. <133A> ＧＸ超短米債 292 1725.0 1050
49. <180A> ＧＸ超長米債 284 5580.0 298.9
50. <435A> ｉＦ日本配当 276 93.0 2408
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
